Del Boca e la martellante propaganda anti-italiana (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – Quando qualcuno muore l’elogio funebre è d’obbligo. In molti casi tuttavia ci si spertica in sermoni degni di miglior causa o si sbraccia indecentemente per tirare per la giacchetta il caro estinto. Il secondo caso è quello della Carrà, la cui scomparsa è divenuta l’ennesima occasione per fare propaganda all’approvazione del ddl Zan. Nel primo caso va inserito il florilegio di coccodrilli elogiatori con cui è stata annunciata la morte di Angelo Del Boca, lo scorso 6 luglio. Salutato dalla stampa con la colonna vertebrale a chiocciola come «uno dei maggiori storici del colonialismo italiano» (addirittura «il massimo» secondo «Il Foglio») a Del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – Quando qualcuno muore l’elogio funebre è d’obbligo. In molti casi tuttavia ci si spertica in sermoni degni di miglior causa o si sbraccia indecentemente per tirare per la giacchetta il caro estinto. Il secondo caso è quello della Carrà, la cui scomparsa è divenuta l’ennesima occasione per fareall’approvazione del ddl Zan. Nel primo caso va inserito il florilegio di coccodrilli elogiatori con cui è stata annunciata la morte di Angelo Del, lo scorso 6 luglio. Salutato dalla stampa con la colonna vertebrale a chiocciola come «uno dei maggiori storici del colonialismo italiano» (addirittura «il massimo» secondo «Il Foglio») a Del ...

