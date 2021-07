Decreto sostegni bis, fondi alle scuole paritarie solo in caso di trasparenza: approvato emendamento (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci saranno nuove regole precise per erogare fondi alle scuole paritarie: lo prevede l'emendamento approvato alla commissione bilancio alla Camera. Lo fa sapere la senatrice Bianca Laura Granato, de L'Alternativa c'è. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci saranno nuove regole precise per erogare: lo prevede l'alla commissione bilancio alla Camera. Lo fa sapere la senatrice Bianca Laura Granato, de L'Alternativa c'è. L'articolo .

