(Di giovedì 8 luglio 2021) Continua il lavoro della commissione Bilancio per quanto riguarda ilbis. Come già anticipato da Orizzontenei giorni scorsi, una parte importante del provvedimento è dedicato allaed è su questo fronte, in particolaredeiche si gioca la partita tra M5S, Lega e Pd. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Decreto sostegni bis, accordo vicino sulla scuola per organico Covid. Si lavora sulla stabilizzazione dei precari - infoitinterno : Decreto Sostegni bis, gli emendamenti che contano sinora ignorati, Anief non perde le speranze - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Gaslini: 5 milioni di euro all’Istituto scientifico pediatrico genovese con emendamento al decreto Sostegni Bis https://t.c… - LoGnuSagace : RT @ideascuola: di sanificazione attiva dell’aria, con finanziamenti previsti dal “Decreto Sostegni” x la scuola: test di laboratorio dell’… - FarodiRoma : Gaslini: 5 milioni di euro all’Istituto scientifico pediatrico genovese con emendamento al decreto Sostegni Bis -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni

Orizzonte Scuola

Lo dice il coordinatore del tavolo nazionale del Demanio della Conferenza delle regioni assessore Marco Scajola, commentando l'emendamento albis sui canoni demaniali marittimi che ...... già il Senato aveva approvato questa norma in Commissione per poi stralciarla in Aula dal maxi - emendamento con il quale venne approvato il', commenta Marsilio. 'Ringrazio il ...Il governo, in sede di Consiglio dei ministri, ha approvato il decreto Sostegni bis: un provvedimento di circa 40 miliardi di euro con una serie di misure a sostegno di imprese, lavoro, giovani e ...Solo poche modifiche e non tra quelle ritenute prioritarie dal sindacato Anief: è questa la decisione presa sinora dalla V commissione ...