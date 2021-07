Ddl Zan, Ostellari: "Mancano pochi passi all'intesa, altrimenti sarà solo battaglia parlamentare" (Di giovedì 8 luglio 2021) Quasi fuori tempo massimo, la Lega tira fuori dal cilindro l’ultimo tentativo di mediazione: “Ho elaborato una proposta di sintesi sugli articoli 1-4-7 su cui sono emerse disponibilità di Fi, Iv e Autonomie - è l’offerta di Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia del Senato - Mancano pochi passi per un testo condiviso, altrimenti ci si impantanerà in una lunga battaglia parlamentare”. Ostellari ha convocato la commissione martedì pomeriggio, un’ora e mezza prima dell’aula, nell’estremo tentativo di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Quasi fuori tempo massimo, la Lega tira fuori dal cilindro l’ultimo tentativo di mediazione: “Ho elaborato una proposta di sintesi sugli articoli 1-4-7 su cui sono emerse disponibilità di Fi, Iv e Autonomie - è l’offerta di Andrea, presidente della commissione Giustizia del Senato -per un testo condiviso,ci si impantanerà in una lunga”.ha convocato la commissione martedì pomeriggio, un’ora e mezza prima dell’aula, nell’estremo tentativo di ...

