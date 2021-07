Ddl Zan: monsignor Paglia chiarisce la sua posizione (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita nei giorni scorsi ha puntualizzato: sarebbe stato meglio se il documento del Vaticano fosse rimasto segreto. Dopo la nota della Segreteria di Stato e le puntualizzazioni del cardinale Pietro Parolin, sul ddl Zan si è pronunciato anche monsignor Vincenzo Paglia. Una “minaccia per la libertà d’espressione” Pur L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita nei giorni scorsi ha puntualizzato: sarebbe stato meglio se il documento del Vaticano fosse rimasto segreto. Dopo la nota della Segreteria di Stato e le puntualizzazioni del cardinale Pietro Parolin, sul ddl Zan si è pronunciato ancheVincenzo. Una “minaccia per la libertà d’espressione” Pur L'articolo proviene da La Luce di Maria.

