Dayane Mello a Mykonos insieme al nuovo fidanzato Andrea Turino Le foto nella romantica location

(Di giovedì 8 luglio 2021), ex concorrente del Grande Fratello Vip, conferma le voci sulla relazione con il manager. Attraverso delle storie su Instagram, qualche giorno fa la modella brasiliana ha infatti condiviso degli scatti in compagnia delin vacanza abeccataaderano stati paparazzati da Chi qualche tempo fa. Dopo ...

Advertising

xulsolar22 : RT @LinkIdeeperlatv: Cosa succede quando il personaggio di un reality italiano riesce a catturare un’attenzione globale? La parola a una co… - DianaCa32612031 : RT @ItaliaMellos: “Voglio essere un esempio. Credo che molte persone abbiano paragonato il mio percorso nella Casa alla loro vita durante l… - wtf_858 : RT @LinkIdeeperlatv: Cosa succede quando il personaggio di un reality italiano riesce a catturare un’attenzione globale? La parola a una co… - xulsolar22 : RT @qgdayanemello: ?? • “Cosa succede quando il personaggio di un reality italiano riesce a catturare un’attenzione globale? La parola a una… - Seep_oitnb : RT @LinkIdeeperlatv: Cosa succede quando il personaggio di un reality italiano riesce a catturare un’attenzione globale? La parola a una co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Anticipazioni GF Vip 2021/22 cast: ex di Belen Rodriguez econcorrente? L'indiscrezione E' da un po' che non circolano voci di corridoio sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip . Proprio ieri TvBlog.it ha rivelato su instagram ...Tra questi potrebbe esserci anche l'ex di un volto ben noto alla Casa di Cinecittà,, oltre che di Belen Rodriguez: stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi . L'imprenditore napoletano ...Wanda Nara e Dayane Mello, ex fidanzata di Mario Balotelli, hanno rubato la scena a Capri. Scopri cosa hanno fatto la showgirl e la modella ...Anticipazioni GF Vip 2021/22 cast: ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello concorrente? L'indiscrezione E' da un po' che non circolano voci di corridoio sul ...