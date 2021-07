Danimarca, il ct Hjulmand: “C’è grande delusione, siamo arrivati vicini alla finale” (Di giovedì 8 luglio 2021) Kasper Hjulmand, tecnico della Danimarca, è intervenuto ai microfoni di Euro2020.com dopo la sconfitta in semifinale contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole: “C’è grande delusione, siamo arrivati vicini alla finale. Comunque i ragazzi hanno fatto qualcosa di fantastico, hanno giocato benissimo in questo europeo. Abbiamo attaccato e segnato tanti gol, abbiamo mostrato le nostre caratteristiche”. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Kasper, tecnico della, è intervenuto ai microfoni di Euro2020.com dopo la sconfitta in semicontro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole: “C’è. Comunque i ragazzi hanno fatto qualcosa di fantastico, hanno giocato benissimo in questo europeo. Abbiamo attaccato e segnato tanti gol, abbiamo mostrato le nostre caratteristiche”. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

