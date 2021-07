' Dammi cinquemila euro o ti distruggo la casa' | condannato a più di tre anni l' inquilino moroso

(Di giovedì 8 luglio 2021) ANCONA - Non paga l' affitto , non salda le bollette e per andarsene diminaccia il proprietario: 'Se non mi dai 5mila, til'appartamento'. Sono i contorni dell' estorsione che la ...

'A un certo punto mi ha iniziato a dire: 'Se mi dai un regalino vado via', oppure 'cinque mila euro e abbandono casa''. Col tempo, le richieste si erano fatte più pressanti: 'Sono arrivate le ......che questo capitano di fregata che si è fregato con le sue stesse mani abbia ricevuto... vissuto è assai; e anche quelli di colonnello non voglio il pane,il piombo del mio moschetto. ...