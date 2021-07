Dal Felice Circeo capitale del cibo e del divertimento: 23 Street Chef danno vita al più grande ristorante all’aperto mai visto prima (Di giovedì 8 luglio 2021) San Felice Circeo capitale del cibo e del divertimento da strada. Per la prima volta la flotta del TTSFood approderà in uno dei posti più belli del litorale Laziale. Dal 15 al 18 luglio San Felice Circeo ospiterà il format più gustoso d’Italia. Ai piedi della Maga Circe, 23 Street Chef creeranno il più grande ristorante all’aperto mai visto in terra pontina: maestri della cucina oin the road si daranno battaglia tra padelle e fornelli. Posizionati a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Sandele delda strada. Per lavolta la flotta del TTSFood approderà in uno dei posti più belli del litorale Laziale. Dal 15 al 18 luglio Sanospiterà il format più gustoso d’Italia. Ai piedi della Maga Circe, 23creeranno il piùmaiin terra pontina: maestri della cucina oin the road si daranno battaglia tra padelle e fornelli. Posizionati a ...

Advertising

CorriereCitta : Dal Felice Circeo capitale del cibo e del divertimento: 23 Street Chef danno vita al più grande ristorante all’aper… - VercesiErnesto : RT @CiaoKarol: La conversione di Clare Crockett: da attrice a suora. Oggi ci guarda dal Cielo: La conversione di Clare Crockett: da attrice… - vesuvianonews : Si è appena concluso un secondo incontro in Prefettura a Napoli, presieduto dal Prefetto Marco Valentini, con gli a… - JVSTL1K3Y0V : no raga sono troppo felice. spero che prima di settembre ho fatto sia la tac che la visita dal cardiologo - calumflawIess : Mi hanno spostato l’esame dal 14 al 20 e non so se essere felice o piangere di più -