Dal ddl Zan al Colle, asse Salvini-Renzi Il feeling Lega-Iv c’è. Tutti gli indizi (Di giovedì 8 luglio 2021) Camere con vista…Quirinale. Perché è lì che si va a parare. Ed è proprio perché l’elezione del presidente della Repubblica già si staglia all’orizzonte che Matteo Renzi ha da tempo aguzzato lo sguardo. Il leader di Italia viva, che è stato kingmaker all’epoca dell’investitura di Sergio Mattarella, vuole pesare in questa partita. Ed è in tale ottica, dunque, che comincia a preparare... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 luglio 2021) Camere con vista…Quirinale. Perché è lì che si va a parare. Ed è proprio perché l’elezione del presidente della Repubblica già si staglia all’orizzonte che Matteoha da tempo aguzzato lo sguardo. Il leader di Italia viva, che è stato kingmaker all’epoca dell’investitura di Sergio Mattarella, vuole pesare in questa partita. Ed è in tale ottica, dunque, che comincia a preparare... Segui su affaritaliani.it

StefanoFassina : Il @pdnetwork e la sinistra fuori Pd dovrebbero puntare a ricostruire autonomia culturale e credibilità politica su… - Avvenire_Nei : #DdlZan #Fassina: «Il gender va tolto dal testo» - SenatoStampa : #AssegnoTemporaneo figli minori. Testo approvato ieri dal Senato e trasmesso alla Camera per la conversione in legg… - crociangelini : RT @francofontana43: Non solo nel centro destra e tra i cattolici integralisti. C’è un fronte del no al DDL Zan anche “a sinistra” dal @Cor… - ravanin58 : RT @sciltian: Eccone un'altra a cui sfugge che il #DDLScalfarotto è stato firmato anche da #Zan e da tutto il PD, e che il #DDLZan deriva d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal ddl Aborto, Lgbt e gender. Quo Vadis S dtirol? Pericoli che in Italia sono rappresentati dal ddl Zan attualmente in discussione in Senato e che potrebbero diventare reali proprio come già avviene all'estero e come i seguenti esempi bene ...

SCUOLA/ Non c'è 'Alexa' che tenga: un prof (se vuole) vince sempre "Ddl Zan, docenti rischiano carcere"/ Gambino: "legge apre a cambio sesso dei minori" Risultato da ... Cosa rimane di specifico della scuola, di fronte alla marea di informazione che proviene dal web? ...

Dal ddl Zan al Quirinale, quell'asse Salvini-Renzi... Gli indizi Affaritaliani.it Un Consiglio dei ministri - Ansa / Palazzo Chighi Il Consiglio dei ministri slitta a sera. Il capo del governo parla («Sulle riforme del Pnrr serve la maggioranza») e incassa un sì come silenzio-assenso ...

Ddl Zan, rebus dei tempi in aula tra polemiche e influencer La Lega tenta l’ultima mossa di dialogo sul ddl Zan contro l’omotransfobia ... Salvatore Margiotta), mentre una voce critica continua a levarsi dal deputato di Leu Stefano Fassina, che ha accusato il ...

