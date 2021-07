Dal 1966 al 1968, quel biennio magico per azzurri e leoni. Ora a Wembley per sognare il ‘Maracanazo’ (Di giovedì 8 luglio 2021) L’unica certezza è che, a prescindere dall’esito, sarà storica. Se vince l’Inghilterra, sarà il primo enorme successo della Nazionale dei tre leoni nel torneo. Se a Wembley dovesse invece trionfare l’Italia, il ‘Maracanazo’ sarebbe di certo in buona compagnia nell’elenco di finali perse in casa. Ghiggia, Vavà, il Minerazo del 7-1, ma anche Grosso a Dortmund. Un azzurro vuole aggiungersi all’elenco. La finale degli Europei 2020 offre due storie diverse: una sola vittoria per l’Inghilterra, al Mondiale (con polemiche) di 55 anni fa, tanti successi per gli azzurri che di fronte agli inglesi sfoggeranno quattro stelle e un ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) L’unica certezza è che, a prescindere dall’esito, sarà storica. Se vince l’Inghilterra, sarà il primo enorme successo della Nazionale dei trenel torneo. Se adovesse invece trionfare l’Italia, ilsarebbe di certo in buona compagnia nell’elenco di finali perse in casa. Ghiggia, Vavà, il Minerazo del 7-1, ma anche Grosso a Dortmund. Un azzurro vuole aggiungersi all’elenco. La finale degli Europei 2020 offre due storie diverse: una sola vittoria per l’Inghilterra, al Mondiale (con polemiche) di 55 anni fa, tanti successi per gliche di fronte agli inglesi sfoggeranno quattro stelle e un ...

