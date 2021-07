Da Ambrosini a Montolivo | ecco la nuova squadra di Dazn

(Di giovedì 8 luglio 2021)è pronta a svelare ladi commentatori e telecronisti per lastagione, quando la piattaforma OTT trasmetterà, tra gli altri eventi, tutta la Serie A in streaming.tutti i nomi svelati durante l’evento a Milano. Massimo; Federico Balzaretti; Andrea Barzagli; Federica Zille; Riccado; Alessandro Matri; Simone Tiribocchi; Massimo L'articolo

Advertising

_Introducing_me : RT @NicolaRaiano: La nuova, bellissima, squadra di #DAZN. C'è Marco Cattaneo. Daniele #Adani, rispetto alle indiscrezioni, non c'è. Ambro… - Cortini1899 : RT @CalcioFinanza: Da Ambrosini a Montolivo, svelati i nuovi commentatori e telecronisti di Dazn - sportli26181512 : #Media #Notizie Da Ambrosini a Montolivo, ecco i nuovi commentatori e telecronisti di Dazn: Dazn è pronta a svelare… - Antofer94_ : RT @NicolaRaiano: La nuova, bellissima, squadra di #DAZN. C'è Marco Cattaneo. Daniele #Adani, rispetto alle indiscrezioni, non c'è. Ambro… - Niko3816 : RT @CalcioFinanza: Da Ambrosini a Montolivo, svelati i nuovi commentatori e telecronisti di Dazn -

Ultime Notizie dalla rete : Ambrosini Montolivo

TUTTO mercato WEB

... Iuliano (Juventus), Maldini (Milan); Albertini (Milan), Di Biagio (Inter, dal 68'); ... dal 21' Balzaretti); Marchisio (Juventus), Pirlo (Juventus), De Rossi (Roma);(Fiorentina, ...... Paolo Maldini e Massimo. Colonne nella storia del Diavolo, tant'è vero che i primi due ... Prima era toccato a Riccardo, la cui avventura in rossonera è finita male, tra parecchi ...Dazn è pronta a svelare la nuova squadra di commentatori e telecronisti per la nuova stagione, quando la piattaforma OTT trasmetterà, tra gli altri eventi, tutta la Serie A in streaming. Ecco tutti i ...DAZN ha presentato ufficialmente la squadra di telecronisti e commentatori per la prossima stagione calcistica: ci sono anche Ambrosini e Barzagli.