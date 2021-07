Crisanti choc: “Festeggiamenti? Così passiamo dai clacson alle sirene delle ambulanze” (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Italia sta lentamente ripartendo dopo essere stata messa in ginocchio da una pandemia e da due governi non all’altezza. E sta ripartendo anche grazie alla spinta di entusiasmo e di energia che sta portando la Nazionale italiana di calcio arrivata in finale agli Europei. Come accade da sempre, dopo vittorie Così importanti nelle città italiane, ma anche nei piccoli centri, da Nord a Sud del Paese, esplode la festa. Caroselli, bandiere, colori, vita. Va tutto bene, benissimo. Tranne che per i virologi. Ormai sempre meno ascoltati dai cittadini che hanno capito la farsa (e una petizione online per chiedere che non vadano più in tv in poche ore ha raccolto migliaia di ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Italia sta lentamente ripartendo dopo essere stata messa in ginocchio da una pandemia e da due governi non all’altezza. E sta ripartendo anche grazie alla spinta di entusiasmo e di energia che sta portando la Nazionale italiana di calcio arrivata in finale agli Europei. Come accade da sempre, dopo vittorieimportanti nelle città italiane, ma anche nei piccoli centri, da Nord a Sud del Paese, esplode la festa. Caroselli, bandiere, colori, vita. Va tutto bene, benissimo. Tranne che per i virologi. Ormai sempre meno ascoltati dai cittadini che hanno capito la farsa (e una petizione online per chiedere che non vadano più in tv in poche ore ha raccolto migliaia di ...

Advertising

NicolaPorro : Dacci oggi la dose quotidiana di allarmismo. Ecco la lezioncina di #Crisanti a Johnson. E perché la paternale non f… - giusi70717321 : RT @NicolaPorro: Dacci oggi la dose quotidiana di allarmismo. Ecco la lezioncina di #Crisanti a Johnson. E perché la paternale non funziona… - pietro_nurra : RT @NicolaPorro: Dacci oggi la dose quotidiana di allarmismo. Ecco la lezioncina di #Crisanti a Johnson. E perché la paternale non funziona… - oriama1969 : RT @NicolaPorro: Dacci oggi la dose quotidiana di allarmismo. Ecco la lezioncina di #Crisanti a Johnson. E perché la paternale non funziona… - MagiFausto : RT @NicolaPorro: Dacci oggi la dose quotidiana di allarmismo. Ecco la lezioncina di #Crisanti a Johnson. E perché la paternale non funziona… -