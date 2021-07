Covid, ultime notizie. Vaccino, Speranza: "E' la più grande campagna della storia". LIVE (Di giovedì 8 luglio 2021) "Ogni giorno siamo sopra le 500.000 dosi somministrate. Dobbiamo insistere su questa strada" ha aggiunto il ministro della Salute. Corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali: è l'indicazione alle Regioni del Commissario straordinario per l’emergenza Covid. L'ultimo bollettino del ministero della Salute registra 1.010 nuovi casi di contagio. Sul tema discoteche Matteo Salvini insiste e annuncia che nel Cdm di oggi la Lega proseguirà sulla linea delle riaperture Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) "Ogni giorno siamo sopra le 500.000 dosi somministrate. Dobbiamo insistere su questa strada" ha aggiunto il ministroSalute. Corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali: è l'indicazione alle Regioni del Commissario straordinario per l’emergenza. L'ultimo bollettino del ministeroSalute registra 1.010 nuovi casi di contagio. Sul tema discoteche Matteo Salvini insiste e annuncia che nel Cdm di oggi la Lega proseguirà sulla linea delle riaperture

