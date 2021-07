Covid, ultime news. Vaccini, Bianchi: "Niente obbligo insegnanti ma forte appello". LIVE (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministro dell'Istruzione risponde all'ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino per gli insegnanti (proposta avanzata nelle scorse ore anche dai dirigenti scolastici). "Ogni giorno siamo sopra le 500.000 dosi somministrate. Dobbiamo insistere su questa strada" ha sottolineato il ministro della Salute. Sul tema discoteche Matteo Salvini insiste e annuncia che nel Cdm di oggi la Lega proseguirà sulla linea delle riaperture Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministro dell'Istruzione risponde all'ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino per gli(proposta avanzata nelle scorse ore anche dai dirigenti scolastici). "Ogni giorno siamo sopra le 500.000 dosi somministrate. Dobbiamo insistere su questa strada" ha sottolineato il ministro della Salute. Sul tema discoteche Matteo Salvini insiste e annuncia che nel Cdm di oggi la Lega proseguirà sulla linea delle riaperture

