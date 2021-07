Covid, senza vaccino insegnanti a casa? Cosa ha deciso il governo (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato oggi di obbligo vaccinale per gli insegnanti: ecco le ultime novità. Per il momento, a quanto pare, il governo non vuole prendere in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato oggi di obbligo vaccinale per gli: ecco le ultime novità. Per il momento, a quanto pare, ilnon vuole prendere in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : Le #Olimpiadi di #Tokyo si terranno senza spettatori per l’emergenza #Covid (da France24) Nnnamo bene. - HuffPostItalia : Il Giappone si piega al Covid, Olimpiadi Tokyo 2020 senza spettatori - TgLa7 : #BorisJohnson: Dal 19 luglio in #Inghilterra non sarà più obbligatorio portare la mascherina anti-#Covid né ci sara… - roughnuances : RT @GianlucaCastro8: Ma tu guarda le coincidenze... Comunque senza correlazioni... ?? Quattro presidenti. Ognuno di questi aveva deciso di n… - 5ADAM13 : RT @InMonsterland: Alcuni anni fa andai a mangiare una pizza con un amico del nord Europa. Questo aveva preso mezzi (eravamo a Roma), era s… -