Covid, Russia, quasi 25mila nuovi casi e oltre 700 decessi (Di giovedì 8 luglio 2021) La Russia ha oltrepassato i 5,7 milioni di casi di Coronavirus con i 24.818 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 734 e il totale dei morti da Covid-19 da inizio pandemia 140.775. L'aumento dei casi e dei decessi è stato attribuito alla variante Delta dalle autorità, che hanno esortato la popolazione ad attenersi alle norme di sicurezza sanitaria adottate e a rispettare le restrizioni.

MediasetTgcom24 : In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo picco per il quinto giorno consecutivo: 24mila casi e 697 morti - ispionline : Cresce il rischio di nuova ondata di #Covid-19 dovuta alla variante #Delta, ma il numero di decessi è molto inferio… - italiaserait : Covid, Russia, quasi 25mila nuovi casi e oltre 700 decessi - fisco24_info : Covid, Russia, quasi 25mila nuovi casi e oltre 700 decessi: L'aumento dei contagi attribuito alla variante Delta. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Coronavirus nel mondo, Tokyo verso un nuovo stato di emergenza. Contagi record in Corea del Sud Il dipartimento di Tokyo ha registrato nelle ultime 24 ore 920 nuovi casi di Covid, un record da quasi due mesi. La Russia offre vaccini alla Corea del Nord Mosca ha offerto nuovamente vaccini alla ...

La rivalità fra Riyadh e Abu Dhabi fa impennare i prezzi del petrolio ...ultimi 18 mesi nel fronteggiare la crisi economica mondiale innescata dalla pandemia di Covid - 19, ... quando gli Emirati hanno respinto una proposta dei leader dell'Opec+, Arabia Saudita e Russia, di ...

Covid, Russia, quasi 25mila nuovi casi e oltre 700 decessi Adnkronos Russia: ambasciatore Ue, proposto mutuo riconoscimento certificati anti Covid L'Unione Europea si è rivolta al ministero della Sanità russo con la proposta di discutere il riconoscimento reciproco dei certificati vaccinali anti Covid. Lo ha annunciato in conferenza stampa ...

Trasporto aereo, IATA: “Domanda voli in miglioramento ma lontani da livelli pre-Covid” (Teleborsa) – Nel mese di maggio la domanda sia di voli domestici che internazionali ha fatto registrare un lieve miglioramento rispetto al mese precedente ma il traffico rimane ben al di ...

