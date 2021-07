Covid: Oms Europa, 'quest'estate valutare necessità viaggi, ancora rischi' (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "quest'estate, se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità" di partire. E "se decidi di farlo, fallo in sicurezza". Ammonisce così via Twitter l'Oms Europa. Sul social il braccio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'hashtag "SummerSense" e pubblica un'infografica: "quest'estate - si legge - valutate attentamente la necessità di viaggiare. viaggiare non è senza rischi". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos Salute) - ", se vuoiare, pensa bene alla" di partire. E "se decidi di farlo, fallo in sicurezza". Ammonisce così via Twitter l'Oms. Sul social il braccio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'hashtag "SummerSense" e pubblica un'infografica: "- si legge - valutate attentamente ladiare.are non è senza".

