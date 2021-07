Covid oggi Puglia, 58 contagi e 1 morto: bollettino 8 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 58 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto. Il lieve aumento dei nuovi casi di Covid 19 si verifica dopo una crescita del numero dei test. Continua l’ascesa, oggi più consistente, dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi sono in flessione. Prosegue il calo, anche se oggi lento, dei ricoverati. oggi sono stati effettuati 6.127 tamponi per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 58 casi positivi: 12 in provincia di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 58 ida coronavirus in, 82021, secondo i dati deldella regione. Registrato un. Il lieve aumento dei nuovi casi di19 si verifica dopo una crescita del numero dei test. Continua l’ascesa,più consistente, dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi sono in flessione. Prosegue il calo, anche selento, dei ricoverati.sono stati effettuati 6.127 tamponi per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 58 casi positivi: 12 in provincia di ...

