Covid, oggi 1.394 nuovi casi e 13 morti: il bollettino del 8 luglio

Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 8 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore
nuovi casi: 1.394
Decessi: 13
Tamponi effettuati: 174.852
Terapie intensive: invariate
Tasso di positività: 0,8%

I numeri della pandemia
Attualmente positivi: 41.469
casi totali: 4.267.105
Decessi: 127.731
Guariti: 4.097.905

In Italia oggi, giovedì 8 luglio 2021, si registrano 1.394 nuovi positivi e 13 morti per Covid. Ieri c'erano stati 1.010 nuovi casi.

