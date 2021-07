Covid, news. La variante Delta spinge i contagi in Europa. In Gb altri 32.500 casi. LIVE (Di giovedì 8 luglio 2021) La Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portogallo. Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza pubblico. Processati 174.852 tamponi nelle ultime 24 ore. Si ferma il calo delle terapie intensive che restano invariate a 180, giù i ricoveri ordinari (1.197, -37). Il commissario Figliuolo chiede corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) La Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portogallo. Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza pubblico. Processati 174.852 tamponi nelle ultime 24 ore. Si ferma il calo delle terapie intensive che restano invariate a 180, giù i ricoveri ordinari (1.197, -37). Il commissario Figliuolo chiede corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali

Advertising

repubblica : Morti per Covid a Bergamo, l'udienza dei parenti delle vittime al tribunale civile di Roma: 'La politica deve pagar… - repubblica : ?? Covid, contagi in risalita del 5% ma non c'e' impatto sugli ospedali e calano i decessi: i dati Gimbe - repubblica : Olimpiadi, niente spettatori a Tokyo causa Covid - Venere781 : RT @valy_s: #COVID19 1ª udienza causa civile intentata dai familiari delle vittime Un atto lungo 2099 pagine dove i legali analizzano tut… - 73rv : RT @stefaniagianno7: Roberto Speranza e Giuseppe Conte, i parenti delle vittime del Covid portano l'ex governo in tribunale: 'Chiesti 100 m… -