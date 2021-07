Covid, news. Il bollettino: 1.394 casi e 13 morti. Tasso positività sale allo 0,8% LIVE (Di giovedì 8 luglio 2021) Processati 174.852 tamponi. Si ferma il calo delle terapie intensive che restano invariate, giù i ricoveri ordinari (-37). Il ministro dell'Istruzione risponde all'ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino per gli insegnanti (proposta avanzata nelle scorse ore anche dai dirigenti scolastici). "Ogni giorno siamo sopra le 500.000 dosi somministrate. Dobbiamo insistere su questa strada" ha sottolineato il ministro della Salute. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) Processati 174.852 tamponi. Si ferma il calo delle terapie intensive che restano invariate, giù i ricoveri ordinari (-37). Il ministro dell'Istruzione risponde all'ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino per gli insegnanti (proposta avanzata nelle scorse ore anche dai dirigenti scolastici). "Ogni giorno siamo sopra le 500.000 dosi somministrate. Dobbiamo insistere su questa strada" ha sottolineato il ministro della Salute.

