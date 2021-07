Covid, news. Il bollettino: 1.394 casi e 13 decessi. Tasso positività sale allo 0,8%. LIVE (Di giovedì 8 luglio 2021) Processati 174.852 tamponi nelle ultime 24 ore. Si ferma il calo delle terapie intensive che restano invariate a 180, giù i ricoveri ordinari (1.197, -37). Il commissario Figliuolo chiede corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali. Oltre il 40% degli italiani è immunizzato. Variante Delta, la Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portogallo. Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza pubblico Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) Processati 174.852 tamponi nelle ultime 24 ore. Si ferma il calo delle terapie intensive che restano invariate a 180, giù i ricoveri ordinari (1.197, -37). Il commissario Figliuolo chiede corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali. Oltre il 40% degli italiani è immunizzato. Variante Delta, la Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portog. Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza pubblico

