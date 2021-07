Covid, nel mondo superati i 4 milioni di morti (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ stata superata la soglia dei quattro milioni di morti nel mondo per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo ha detto la Johns Hopkins University, aggiornando il bilancio delle vittime a 4.000.929. Sono invece 185.029.960 le persone contagiate a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito dalla pandemia con 33.770.444 contagiati e 606.218 morti. Segue l’India con 30.663.665 positivi e 404.211 decessi. Superiore il numero dei morti in Brasile, 528.540, mentre i casi confermati dalle autorità sono 18.909.037. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ stata superata la soglia dei quattrodinelper complicanze riconducibili al coronavirus. Lo ha detto la Johns Hopkins University, aggiornando il bilancio delle vittime a 4.000.929. Sono invece 185.029.960 le persone contagiate a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito dalla pandemia con 33.770.444 contagiati e 606.218. Segue l’India con 30.663.665 positivi e 404.211 decessi. Superiore il numero deiin Brasile, 528.540, mentre i casi confermati dalle autorità sono 18.909.037. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

