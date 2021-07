Covid, la Francia sconsiglia i viaggi in Spagna e Portogallo. Tokyo conferma lo stato di emergenza durante i Giochi (Di giovedì 8 luglio 2021) Il segretario di stato Beaune ha detto che hanno «aperto troppo le porte» per beneficiare della stagione turistica. Contagi record in Corea del Sud Leggi su lastampa (Di giovedì 8 luglio 2021) Il segretario diBeaune ha detto che hanno «aperto troppo le porte» per beneficiare della stagione turistica. Contagi record in Corea del Sud

