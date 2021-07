Covid Italia, contagi in rialzo: “Non è finita” (Di giovedì 8 luglio 2021) Coronavirus in Italia, contagi in rialzo. Per la prima volta dal 19 giugno scorso, infatti, ieri sono stati superati nuovamente i mille casi. Resta tuttavia contenuto il numero dei morti (14 il dato registrato nel bollettino del 7 luglio), mentre calano terapie intensive e ricoveri grazie alle vaccinazioni che vedono il oltre il 40% dei cittadini immunizzati con un totale di oltre 55 milioni di dosi di vaccino somministrate. L’invito di ministero ed esperti, come sempre, è alla cautela. E il Speranza insiste: “Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è finita”. Per il ministro, che ha parlato ieri in un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Coronavirus inin. Per la prima volta dal 19 giugno scorso, infatti, ieri sono stati superati nuovamente i mille casi. Resta tuttavia contenuto il numero dei morti (14 il dato registrato nel bollettino del 7 luglio), mentre calano terapie intensive e ricoveri grazie alle vaccinazioni che vedono il oltre il 40% dei cittadini immunizzati con un totale di oltre 55 milioni di dosi di vaccino somministrate. L’invito di ministero ed esperti, come sempre, è alla cautela. E il Speranza insiste: “Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è”. Per il ministro, che ha parlato ieri in un ...

Advertising

fattoquotidiano : Fioccano i ricorsi nei Tar di mezza Italia: migliaia di operatori sanitari rifiutano il vaccino contro il Covid (di… - fattoquotidiano : #Euro2020: Londra ammette il rischio focolai #Covid. Sul Fatto di domani le conseguenze dei festeggiamenti in Ital… - matteosalvinimi : L’Italia, a maggior ragione quest’anno, ha bisogno di turisti e non di clandestini. Gli immigrati sbarcati sono già… - hazedes : anche ora in australia covid permettendo posso andare a sydney e tornare a casa perché è triste passare il tempo co… - RinoMar3 : Questa storia che ci meritiamo la finale degli europei dopo tanta sofferenza non la capisco. Il covid c'è stato sol… -