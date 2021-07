Covid Israele, oltre 500 contagi e oggi 2 morti: primi decessi da 23 giugno (Di giovedì 8 luglio 2021) Israele registra oggi due morti per coronavirus, dopo che non vi erano stati più decessi Covid dal 23 giugno. Prima di questa data non vi erano stati morti per oltre una settimana. La notizia delle due vittime arriva mentre il paese, con un tasso di vaccinati fra i più alti del mondo, sta sperimentando una ripresa di contagi legata alla variante delta. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 518 casi positivi, superando per il terzo giorno consecutivo la soglia di 500. Le vittime di oggi, riferisce Times of Israel, sono un uomo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021)registradueper coronavirus, dopo che non vi erano stati piùdal 23. Prima di questa data non vi erano statiperuna settimana. La notizia delle due vittime arriva mentre il paese, con un tasso di vaccinati fra i più alti del mondo, sta sperimentando una ripresa dilegata alla variante delta. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 518 casi positivi, superando per il terzo giorno consecutivo la soglia di 500. Le vittime di, riferisce Times of Israel, sono un uomo ...

