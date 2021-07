Covid in Campania, oggi 162 nuovi positivi e tre morti: indice di contagio al 2,35%, aumentano le terapie intensive (Di giovedì 8 luglio 2021) Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, poco sopra i minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 luglio 2021) Diminuiscono ima resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in, poco sopra i minimi dall'esplosione della seconda ondata:il virus fa...

