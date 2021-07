Covid in Campania | l' altalena dei contagi | sfiorati i limiti da zona gialla nel Napoletano

Advertising

ViviCampania : Covid-19: in Campania 2 milioni di cittadini vaccinati con prima e seconda dose - - anstger : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19: IN CAMPANIA 2 MILIONI DI CITTADINI VACCINATI CON PRIMA E SECONDA DOSE (8 luglio 2021) Ecco l’aggiornamento??… - infoitinterno : Covid oggi Campania, 162 contagi e un morto: bollettino 8 luglio - infoitinterno : Covid Campania, bollettino 8 luglio 2021: 162 positivi, 3 decessi - sscalcionapoli1 : Coronavirus – Campania, 162 positivi su 6.869 tamponi nelle ultime 24 ore, 1 morto nelle ultime 48 ore e 2 deceduti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Insono 20 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 215 nei reparti di degenza. EMILIA ROMAGNA - Sono 94 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 8 luglio 2021, secondo i ...Insono 20 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 215 nei reparti di degenza. Sono 215 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Nella ...Sono 1.394 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 8 luglio. Dalla tabella risultano altri 13 morti. Nelle ulti ...4.267.105 casi, 127.731 morti, 4.097.905 guariti, 41.469 malati. Dati Protezione Civile del 08 luglio 2021. Registrato nelle ultime 24 ore il ...