Covid | il bollettino di oggi 8 luglio | aumentano i contagi | 1 394 nuovi casi | 13 morti Il tasso di positività sale allo 0 | 8%

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Veneto, 149 contagi: bollettino 8 luglio 2021 - - lifestyleblogit : Covid Emilia Romagna oggi, 94 contagi e 2 morti: bollettino 8 luglio - - Agenzia_Italia : Covid: 1.394 nuovi contagi in Italia e 13 decessi, il tasso di positività sale allo 0,8% - Alessan48288635 : Covid, il bollettino di oggi 8 luglio: aumentano i contagi: 1.394 nuovi casi, 13 morti. Il tasso di positività sale… - tuttoatalanta : Il Bollettino di Bergamo all'8/07: +11 casi in 24h -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

E' quanto si evince, in estrema sintesi, dall'odiernodel ministero della Salute. San... 8 luglio 2021, secondo i dati deldella Protezione Civile sulla regione. Da ieri non si registrano morti, le vittime dall'inizio dell'emergenza di- 19 rimangono 11.619. Gli attuali ...E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Covid scende l’indice di contagio in Campania: 162 ...Stasera c'è la 'open night' Numeri anche oggi stazionari nel classico bollettino quotidiano sul Covid-19. Tasso di positività sempre attorno allo 0,5% e lieve calo dei contagiati in Liguria. Sono 16 i ...