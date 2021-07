Covid Gb, l’appello dei medici a Johnson: “Fermi la riapertura” (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 122 i medici e gli scienziati che in una lettera pubblicata su ‘Lancet’ chiedono al primo ministro britannico Boris Johnson di rivedere la sua decisione di revocare le restrizioni anti-Covid dal prossimo 19 luglio. Si tratta di ”un esperimento pericoloso, illogico e anti etico”, scrivono i medici, che sottolineano come la riapertura in coincidenza con la diffusione della variante Delta possa ”fornire terreno fertile all’emergere di nuove varianti resistenti ai vaccini”. Dopo che il ministro della Salute Sajid Javid ha parlato del rischio di 100mila nuovi casi di Covid-19 al giorno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 122 ie gli scienziati che in una lettera pubblicata su ‘Lancet’ chiedono al primo ministro britannico Borisdi rivedere la sua decisione di revocare le restrizioni anti-dal prossimo 19 luglio. Si tratta di ”un esperimento pericoloso, illogico e anti etico”, scrivono i, che sottolineano come lain coincidenza con la diffusione della variante Delta possa ”fornire terreno fertile all’emergere di nuove varianti resistenti ai vaccini”. Dopo che il ministro della Salute Sajid Javid ha parlato del rischio di 100mila nuovi casi di-19 al giorno ...

