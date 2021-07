Covid Gb, dal 19 luglio stop quarantena per vaccinati da Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) Chi rientra in Gran Bretagna dall’Italia e ha ottenuto entrambe le dose del vaccino contro il coronavirus non dovrà più sottostare alla quarantena introdotta per limitare i contagi. Lo ha confermato il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps, spiegando che la misura si applica a tutte le persone che hanno completato l’iter vaccinale da almeno 14 giorni e che provengono dai Paesi inseriti nella cosiddetta ‘lista ambra’. Oltre che dall’Italia, quindi, non dovrà auto isolarsi chi proviene ad esempio dalla Grecia, dalla Spagna o dal Portogallo. Ma anche dall’Austria, dal Belgio e dall’Olanda per citarne alcuni. La misura si applica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Chi rientra in Gran Bretagna dall’e ha ottenuto entrambe le dose del vaccino contro il coronavirus non dovrà più sottostare allaintrodotta per limitare i contagi. Lo ha confermato il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps, spiegando che la misura si applica a tutte le persone che hanno completato l’iter vaccinale da almeno 14 giorni e che provengono dai Paesi inseriti nella cosiddetta ‘lista ambra’. Oltre che dall’, quindi, non dovrà auto isolarsi chi proviene ad esempio dalla Grecia, dalla Spagna o dal Portogallo. Ma anche dall’Austria, dal Belgio e dall’Olanda per citarne alcuni. La misura si applica, ...

