Covid, dati registrati il 7 luglio in Abruzzo 35 nuovi positivi e 40 guariti, nessun decesso (Di giovedì 8 luglio 2021) L'Aquila - Sono 35 (di età compresa tra 7 mesi e 63 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75024. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71643 dimessi/guariti (+40 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 869

