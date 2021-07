Covid Campania: scende indice del contagio, ma aumentano posti occupati in terapia intensiva (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a scendere, seppur di poco, in Campania, l’indice di contagio. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 162 i casi positivi al Covid su 6.869 tamponi molecolari esaminati. Se ieri il tasso di contagio era pari al 2,47% oggi si attesta al 2,35%. Un decesso nelle ultime 48 ore e due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (ieri erano 17) mentre in degenza oggi sono 215 (in precedenza 218). L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna are, seppur di poco, in, l’di. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 162 i casi positivi alsu 6.869 tamponi molecolari esaminati. Se ieri il tasso diera pari al 2,47% oggi si attesta al 2,35%. Un decesso nelle ultime 48 ore e due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 20 ilettonelle terapie intensive (ieri erano 17) mentre in degenza oggi sono 215 (in precedenza 218). L'articolo proviene da ...

Campania, il bollettino Covid: 162 positivi, aumentano le terapie intensive Quasi settemila tamponi processati, il tasso è al 2,3%. Un solo decesso negli ultimi due giorni, calano i ricoveri L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 162 a fronte di 6.869 tamponi molecolari processati (tasso al 2,3%). Si registra un ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 55,7 milioni di dosi, vaccinate circa 22,2 milioni di persone Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 55.692.232 le somministrazioni ... davanti a Lazio (5.679.893) e Campania (5.430.009). Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in ...

In Campania torna a scendere l’indice di contagio Covid: calano i ricoveri, un morto nelle ultime 24 ore Torna a scendere, seppur di poco, in Campania, l’indice di contagio. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 162 i casi positivi al Covid su 6.869 tamponi molecolari ...

