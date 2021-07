Covid | 1 394 nuovi casi su 174 852 tamponi e altri 13 morti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.394di coronavirus su 174.852. Il tasso di positività è pari allo 0,8%, in aumento rispetto allo 0,6% di mercoledì. Sono invece ...

Advertising

infoitsalute : Covid, 1.394 casi e 13 decessi. Tasso di positività sale a 0,8% - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 1.394 nuovi casi e tasso allo 0,79% - - Italpress : Covid, 1.394 nuovi casi e tasso allo 0,79% - BasicLifeSupp : Covid. Oggi 1.394 nuovi casi e 13 decessi. Tasso positività allo 0,8% - CiccioniSe : RT @TgLa7: ??#Covid: oggi in Italia 1.394 casi e 13 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 394

Esattamente sono 1.i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.010). Il tasso di positività è riaslito allo 0,8%. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri ...Con 174.852 tamponi processati e un tasso di positività allo 0,8% si registrano oggi 1.nuovi casi di- 19 in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute che da conto anche di 13 decessi nelle ultime 24 ore. 41.469 gli attualmente positivi, 40.092 dei quali sono in ...08 LUG - Sono 1.394 (rispetto ai 1.010 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio dell ...Sono 1.394 i nuovi casi di covid, 13 i morti da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.852 tamponi, per un indice di positività del 0,79%. Invariato da ieri il numero di pazienti ...