Cosa può fare l’Italia per trattare la Cina per ciò che è: una rivale (Di giovedì 8 luglio 2021) Al direttore - Negli ultimi giorni ci sono due fatti di grande rilevanza che hanno cambiato non poco gli scenari geopolitici internazionali: le visite in Europa del presidente Biden e del segretario di Stato Blinken, con i suoi incontri in Italia; e le strategie di una potenza mondiale come la Cina espresse nel corso delle celebrazioni dei 100 anni del Partito Comunista cinese. Non possiamo disinteressarci di quanto sta avvenendo sullo scenario globale, perché questi eventi avranno importanti ripercussioni anche sul futuro dell’Italia. Il nostro Paese deve avere, rispetto alle novità che stanno emergendo, una posizione internazionale chiara. Non vorrei che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Al direttore - Negli ultimi giorni ci sono due fatti di grande rilevanza che hanno cambiato non poco gli scenari geopolitici internazionali: le visite in Europa del presidente Biden e del segretario di Stato Blinken, con i suoi incontri in Italia; e le strategie di una potenza mondiale come laespresse nel corso delle celebrazioni dei 100 anni del Partito Comunista cinese. Non possiamo disinteressarci di quanto sta avvenendo sullo scenario globale, perché questi eventi avranno importanti ripercussioni anche sul futuro del. Il nostro Paese deve avere, rispetto alle novità che stanno emergendo, una posizione internazionale chiara. Non vorrei che ...

Advertising

lucianonobili : La crisi che dilania il #M5S è così profonda che hanno chiesto di rinviare il voto sul cda Rai perché non riescono… - matteosalvinimi : L’OMS lancia l’allarme Covid dall’Africa, dove solo l’1% della popolazione è vaccinata. Cosa fare? Bloccare sbarchi… - TeresaBellanova : Il valore aggiunto che un ex premier può dare al dibattito politico è di riuscire a trovare soluzioni quando le cos… - BottaroRosella : RT @TeresaBellanova: Il valore aggiunto che un ex premier può dare al dibattito politico è di riuscire a trovare soluzioni quando le cose s… - EmyRoyaleagle : RT @Emilystellaemi2: NON SI PUÒ SOPPORTARE UNA COSA DEL GENERE, FACCIAMO QUALCOSA ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Lo sai che differenza c'è tra il Vaticano e l'Ue? Poiché il popolo sovrano è libero di decidere come crede sulle sue regole, può anche, da una parte, ...Il tema dei limiti della sovranità previsti dalla Costituzione è decisivo per comprendere che cosa ...

Magistrato scomparso nel nulla Le bombe di Cosa Nostra di ventata stragista per volontà di Totò Riina: Giovanni Falcone, Paolo ... Beninteso: si può scomparire per scelta, uno dei casi più clamorosi quello del miliardario Howard ...

Messina: «L’Europa con la ripartenza può tornare protagonista E l’Italia avrà un ruolo» Il Sole 24 ORE Poiché il popolo sovrano è libero di decidere come crede sulle sue regole,anche, da una parte, ...Il tema dei limiti della sovranità previsti dalla Costituzione è decisivo per comprendere che...Le bombe diNostra di ventata stragista per volontà di Totò Riina: Giovanni Falcone, Paolo ... Beninteso: siscomparire per scelta, uno dei casi più clamorosi quello del miliardario Howard ...