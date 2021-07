Cosa c’entra con la libertà chi rifiuta il vaccino

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 luglio 2021) I vaccini sono importanti, nessuno lo mette in dubbio. Ma anche lalo è altrettanto. Ladi disporre del proprio trattamento sanitario come meglio si crede, senza ideologie, decidendo – giusto o sbagliato che sia – di non sottoporsi alla punturina di AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Lo so, è vero: per alcuni appare maledettamente difficile da accettare. Tuttavia in uno Stato democratico bisogna pur tener conto della volontà di chi non intende sottoporsi alla campagna di vaccinazione di uno farmaco tutto sommato sperimentale, di cui neppure gli esperti del Cts oggi conoscono esattamente gli effetti a lungo termine né la durata degli ...