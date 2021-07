Corriere: Jorginho è la coscienza dell’Italia pallonara, il simbolo del riscatto italiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Corriere della Sera dedica un pezzo a Jorginho. Lo firma Alessandro Bocci. “E’ il brasiliano a cui vogliamo più bene in questi giorni caldi e gioiosi e non solo perché ha scelto l’Italia facendo arrabbiare Tite, il c.t. della Seleçao, ma anche per quello che alla Nazionale riesce a dare. È semplicemente insostituibile. La mente, ma a volte anche il braccio. E infatti Mancini gli ha fatto saltare appena un quarto d’ora in 6 partite, contro il Galles, che non era decisiva”. Bocci ripercorre la carriera calcistica di Jorginho, cosa lo ha reso Sarri nel Napoli e come Mancini lo abbia messo al centro del progetto. Ed elogia la sua capacità ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildella Sera dedica un pezzo a. Lo firma Alessandro Bocci. “E’ il brasiliano a cui vogliamo più bene in questi giorni caldi e gioiosi e non solo perché ha scelto l’Italia facendo arrabbiare Tite, il c.t. della Seleçao, ma anche per quello che alla Nazionale riesce a dare. È semplicemente insostituibile. La mente, ma a volte anche il braccio. E infatti Mancini gli ha fatto saltare appena un quarto d’ora in 6 partite, contro il Galles, che non era decisiva”. Bocci ripercorre la carriera calcistica di, cosa lo ha reso Sarri nel Napoli e come Mancini lo abbia messo al centro del progetto. Ed elogia la sua capacità ...

Advertising

Corriere : Italia-Spagna 5-3 ai rigori, Jorginho porta l’Italia in finale agli Europei 2021 - Corriere : L’Italia batte la Spagna 5-3 ai rigori Jorginho porta l’Italia in finale - napolista : Ventura non gli aveva trovato posto nella sua Nazionale decadente. Mancini lo ha messo al centro. quando soffre lui… - Mralqd : «Bella ciao, ciao, ciao». L’esultanza del commentatore arabo al rigore decisivo di Jorginho - teofontana : Il collegio, la piadineria e le cene al «Porto Alegre». La Verona di Jorginho -