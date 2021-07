Coronavirus | oggi al GOM di Reggio Calabria morta una 93enne con gravi malattie precedenti al contagio Il bollettino dell’ospedale

Advertising

repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 8 luglio: 1394 nuovi casi e 13 morti - Corriere : In Italia 1.394 nuovi casi e 13 morti. Tasso di positività allo 0,8%: il bollettino di ... - petergomezblog : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere (di poco) i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana sco… - gemin_steven98 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 12 su 100, come ieri. Nota metodologica completa: https:… - infoitinterno : Coronavirus: lieve calo dei contagi quest'oggi in Liguria, oggi sono 16 dei quali 5 nel savonese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

La curva epidemica torna a salire. I nuovi casisono 1.394, dato più alto dal 12 giugno scorso, contro i 1.010 casi di ieri. Con 174.852 tamponi, 3 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale allo 0,8% (dallo 0,56%). I morti sono ...Prosegue il rally dei titoli di Stato americani, viste le preoccupazioni per la ripresa economica riaffiorate in tutto il mondo a causa della diffusione delle varianti del, il Giappone ha annunciato la proroga dello stato di emergenza pandemica in vigore a Tokyo sino al 22 agosto, in risposta all'aumento dei contagi nell'area della capitale e in vista ...(Teleborsa) - Si muove al ribasso la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte de ...Tra Ghilarza e Abbasanta ritorna l’incubo Covid. Si ipotizza infatti un importante focolaio. La preoccupazione è forte, tanto più che da sabato a lunedì a Ghilarza sono in programma i festeggiamenti i ...