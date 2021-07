Coronavirus, Italia: il bollettino di oggi 8 luglio: risalgono i contagi (Di giovedì 8 luglio 2021) Il punto sull’epidemia da Coronavirus nel bollettino di oggi 8 luglio: nuovi contagi, decessi, ricoveri e campagna vaccinale bollettino Coronavirus in Italia – I dati offerti dalla Protezione Civile continuano a mostrare un leggero aumento dei numeri. Sale la preoccupazione per le possibili varianti, in particolare quella Delta, responsabile nel mondo di un incremento dei casi positivi. Prosegue la campagna vaccinale che, tuttavia, come noto non copre dalle mutazioni del virus, risultando inefficace nei casi delle diverse varianti. Il ... Leggi su zon (Di giovedì 8 luglio 2021) Il punto sull’epidemia daneldi: nuovi, decessi, ricoveri e campagna vaccinalein– I dati offerti dalla Protezione Civile continuano a mostrare un leggero aumento dei numeri. Sale la preoccupazione per le possibili varianti, in particolare quella Delta, responsabile nel mondo di un incremento dei casi positivi. Prosegue la campagna vaccinale che, tuttavia, come noto non copre dalle mutazioni del virus, risultando inefficace nei casi delle diverse varianti. Il ...

