Coronavirus in Umbria, la mappa all'8 luglio: tutti i dati comune per comune (Di giovedì 8 luglio 2021) Undici nuovi positivi, 11 guariti e nessun decesso. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.39 dell'8 luglio, sono 639 (dato invariato) gli attualmente ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 8 luglio 2021) Undici nuovi positivi, 11 guariti e nessun decesso. Secondo il bollettino della Regionee della Protezione Civile, aggiornato alle 9.39 dell'8, sono 639 (dato invariato) gli attualmente ...

Advertising

terninrete : Coronavirus: 11 nuovi positivi, in leggero aumento i ricoveri in Umbria nell’ultimo giorno #coronavirus #Umbria - lorenzoniadrian : Coronavirus: 11 nuovi positivi, in leggero aumento i ricoveri in Umbria nell’ultimo giorno #coronavirus #Umbria - assisinews : Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’8 luglio 2021 - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa all'8 luglio: tutti i dati comune per comune - LaNotiziaQuoti : Sono 11 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione di gio… -