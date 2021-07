Coronavirus in Italia, il bollettino dell'8 luglio: 1.394 nuovi casi, i morti sono 13 (Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 1.394 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 1.010. Diminuiscono i tamponi effettuati: 174.852, contro i 177.977 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,8% (ieri era allo 0,56%). sono 13 i morti, mentre il numero di pazienti Covid in terapia intensiva è lo stesso di ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'8 luglio ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle ultime 24 orestati 1.394 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 1.010. Diminuiscono i tamponi effettuati: 174.852, contro i 177.977 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,8% (ieri era allo 0,56%).13 i, mentre il numero di pazienti Covid in terapia intensiva è lo stesso di ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute'8...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - Corriere : In Italia 1.394 nuovi casi e 13 morti. Tasso di positività allo 0,8%: il bollettino di ... - la_gata_lova : risalgono. Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 8 luglio: 1394 nuovi casi e 13 morti - sole24ore : In Italia 1.394 nuovi casi e 13 morti, tasso di positività a 0,8%. Contagi a +58% in una settimana… - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino dell'8 luglio: 1.394 nuovi casi, i morti sono 13 -