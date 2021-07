Coronavirus | il bollettino di oggi 8 luglio

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 8 luglio 2021) Covid Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaIl punto della situazione Covid in Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato il momento della gestione sanitaria del Paese confrontando i numeri dia quelli di fine aprile. Da 3800 persone in terapia intensiva, si è scesi a 180 pazienti: -95%. Dalle 30 mila persone ricoverate in ospedale in reparti di degenza ordinaria per il ...