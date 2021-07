Coronavirus, giovedì 8 luglio: sono 112 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Oggi su oltre 8mila tamponi nel Lazio (-42) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 112 nuovi casi positivi (+8), 4 decessi (-3), i ricoverati sono 139 (-5). I guariti sono 132, le terapie intensive sono 27 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 83. Continua andamento positivo: meno ricoveri, meno decessi e meno terapie intensive. Zero decessi nelle province, 4 decessi a Roma città”, queste le parole dell’assessore alla sanità ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Oggi su oltre 8mila tamponi nel(-42) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 112casi positivi (+8), 4 decessi (-3), i ricoverati139 (-5). I guariti132, le terapie intensive27 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma cittàa quota 83. Continua andamento positivo: meno ricoveri, meno decessi e meno terapie intensive. Zero decessi nelle province, 4 decessi a Roma città”, queste le parole dell’assessore alla sanità ...

