Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 8 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 8 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaL’Unità di Crisi regionale ha diffuso i risultati delle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem. In questa settimana sono stati esaminati 206 campioni di soggetti ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinL’Unità di Crisi regionale ha diffuso i risultati delle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem. In questa settimana sono stati esaminati 206 campioni di soggetti ...

Advertising

Antipeppe : @539th Occhi Giovà che oggi dovrebbero togliere 76 casi in Campania notificati ieri per sbaglio dalla provincia di… - rep_napoli : Coronavirus, avanza la variante Delta in Campania, a Caserta il caso dei dati sbagliati [di Antonio di Costanzo] [a… - solounastella : RT @laGigogin: Coronavirus, avanza la variante Delta in Campania, a Caserta il caso dei dati sbagliati - PerLaCampania : RT @ArpaCampania: ??Con la Centrale Operativa di #Monitoraggio Ambientale per Arpa #Campania parte il potenziamento del monitoraggio di #acq… - ArpaCampania : ??Con la Centrale Operativa di #Monitoraggio Ambientale per Arpa #Campania parte il potenziamento del monitoraggio d… -