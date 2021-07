Coronavirus, 42 nuovi positivi in un giorno nelle Marche: occhio ai contagi da amici e parenti/ I numeri delle regioni (Di giovedì 8 luglio 2021) ANCONA - Resta molto basso il numero dei ricoveri e dei decessi legati al Covid , ma nelle Marche a preoccupare è la crescita dei casi soprattutto fra i giovani e i giovanissimi. I focolai di variante ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 luglio 2021) ANCONA - Resta molto basso il numero dei ricoveri e dei decessi legati al Covid , maa preoccupare è la crescita dei casi soprattutto fra i giovani e i giovanissimi. I focolai di variante ...

