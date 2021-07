Coronavirus | 1 394 nuovi casi | l’incidenza sale allo 0 | 8% I ricoverati con sintomi ancora in calo | stabili le terapie intensive I morti sono 13

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle ultime 24 orestati registrati 1.394di infezione da Sars-Cov-2 tra i 174.852 tamponi processati, 88.481 dei quali test antigenici rapidi. Il contagio aumenta, quindi, e torna a salire ancheche oggi è dello 0,8% (quella dei soli test molecolari è dello 1,5%). Di fronte a una ripartenza della curva epidemiologia, per ora, non corrisponde una risalita deicon(-37 rispetto a mercoledì) mentre nell’ultimo giorno, dopo settimane di, resta invariato il saldo delle persone assistite in terapia intensiva, dove si ...

Covid Italia , il bollettino di oggi lunedì 8 luglio 2021. Sono 1.contagiati e 13 morti, mentre 1.749 guariti +0 terapie intensive - - 37 ricoveri 174.852 tamponi ...sanitaria da. I ...Sono 1.i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno 4.267.105 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 13 , per un ...Sono 1.394 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.010 contagi di ieri. Le vittime Covid nell’ultima giornata sono state 13 (ieri 14), per un tot ...La media delle ultime 4 settimane e' di 394.500, in calo di 250 dalla media della settimana ... compresi quelli per l'emergenza Covid-19, era di 14.209.007 nella settimana conclusa il 19 giugno, in ...