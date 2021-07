Coni, il Governo ratifica la nomina di Malagò come presidente fino al 2024 (Di giovedì 8 luglio 2021) In seguito alle elezioni del Coni che nelle scorse settimane hanno visto la riconferma a presidente di Giovanni Malagò, stasera è arrivata la ratifica da parte del Governo, che ha dunque deliberato la nomina dello stesso Malagò fino al 2024. Si tratta di una formalità amministrativa che di fatto ribadisce l’esito delle elezioni per il quadriennio 2021-2024 alla presidenza del Coni anche a livello politico. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) In seguito alle elezioni delche nelle scorse settimane hanno visto la riconferma adi Giovanni, stasera è arrivata lada parte del, che ha dunque deliberato ladello stessoal. Si tratta di una formalità amministrativa che di fatto ribadisce l’esito delle elezioni per il quadriennio 2021-alla presidenza delanche a livello politico. SportFace.

