Conferenza stampa Cairo: le parole del presidente granata (Di giovedì 8 luglio 2021) che presenta il nuovo tecnico del Toro Ivan Juric Urbano Cairo ha parlato in Conferenza stampa presentando il nuovo tecnico del Torino Ivan Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) che presenta il nuovo tecnico del Toro Ivan Juric Urbanoha parlato inpresentando il nuovo tecnico del Torino Ivan Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? La sintesi della conferenza stampa di Federico #Chiesa, eletto migliore in campo di #ItaliaSpagna 1-1… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? La sintesi della conferenza stampa del Ct #Mancini dopo #ItaliaSpagna 1-1 (4-2 dcr) #ITA #ITASPA… - sscnapoli : ?? Domani, giovedì 8 luglio ?? Ore 15:00 ?? Conferenza stampa di presentazione di Mister Spalletti ?? Seguila live… - Emmachampagne95 : RT @perchetendenza: 'Herrera': Per la risposta di José #Mourinho a una domanda su Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazion… - vettealatte : RT @supplicolegambe: highlight della conferenza stampa di Mourinho se chiedete a me -