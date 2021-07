Confcommercio Campania, Russo: Covid, l’ennesima ordinanza della Regione è inutile per la salute ma dannosa per le Pmi (Di giovedì 8 luglio 2021) “Confcommercio esprime preoccupazione per la situazione legata al Covid per quanto riguarda la sopravvivenza delle imprese in Campania”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal direttore generale Pasquale Russo. “La Regione – prosegue la nota – ha emanato ancora una volta una ordinanza che non ha nessuna incidenza reale sulla diffusione del contagio mentre danneggia soltanto le imprese che rispettano le regole e intendono operare in maniera corretta per cercare di superare questa difficile fase. È necessario che tutti rispettino rigorosamente le regole ma con questi sistemi si rischia ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) “esprime preoccupazione per la situazione legata alper quanto riguarda la sopravvivenza delle imprese in”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal direttore generale Pasquale. “La– prosegue la nota – ha emanato ancora una volta unache non ha nessuna incidenza reale sulla diffusione del contagio mentre danneggia soltanto le imprese che rispettano le regole e intendono operare in maniera corretta per cercare di superare questa difficile fase. È necessario che tutti rispettino rigorosamente le regole ma con questi sistemi si rischia ...

